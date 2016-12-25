Çocuklar İçin En iyi Android, iOS Oyunları ve Uygulamaları

Çocuklarınızın teknolojiden en iyi şekilde yararlanmasını istiyorsanız, onlara tablet almaktan daha fazlasını yapmanız gerekecek. Eğlenceli, ilgi çekici ve en önemlisi de gelişimlerini destekleyecek oyun ve uygulamalar sunmak zorundasınız. Oyun ile birlikte aynı zamanda eğitim hiçbir zaman es geçilmemeli. İşte sizlere yardımcı olabilecek bazı oyun ve uygulamalar

Kids Learning Puzzles PUZZINGO

Fiyat: Ücretsiz

Kategori: Eğitim bulmaca

Yaş: 5 ve altı

PUZZINGO, çocukların kelime, bellek ve bilişsel becerilerini geliştiren bir bulmaca oyunudur. İngiliz ve Amerikan İngilizcesi, İspanyolca, Japonca ve Mandarin gibi çeşitli dilleri destekler. Böylece çocuklar yabancı dil konusunda da kendilerini geliştirebilir.

Artie's World

Fiyat: Ücretsiz

Kategori: Çizim

İdeal yaş: 5 ve altı

Uygulama güzel görsellere sahip. Aynı zamanda çok basit ama eğlenceli. Ana karakter dünyada dolaşıyor ve noktaları birleştirerek farklı hayvanlar ve nesneler çizilmesine yardımcı oluyor.

Toca Lab

Fiyat: 2.99 Dolar

Kategori: Eğitim oyunu

İdeal yaş: 6+

Toca Lab, yetişkinlerin bile oynayabileceği eğlenceli bir oyundur. Periyodik tablodan esinlenerek oluşturulmuş oyunlar oldukça farklı ve ilgi çekici.

TeleStory

Fiyat: Ücretsiz

Kategori: Reklam öğesi uygulaması

İdeal yaş: 6-8

Telestory, çocuklara bir arka plan, kostüm gibi detayları hazırlayarak kendi TV şovlarını yaratacak bir uygulamadır. Üstelik hazırlanan şovlar özel olarak kaydedilebilir.

Music4Kids

Fiyat: 2.99 Dolar

Kategori: Oluşturma / Yaratıcılık

İdeal Yaş: 6-8

Music4Kids, çocuğunuza küçük bir besteci olma noktasında ilham verebilir. Çocuklar aynı anda müzik yazabilir, çalabilir ve profesyonel bir besteci tarafından yaratılmış olan 140 farklı parça üzerinde uygulama ile eklemeler yapabilir.