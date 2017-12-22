Kripto paralara ilgi günden güne artarken Kırım'lı aile bebeklerinin adını Bitcoin koydu...

Bitcoin yatırımcılığı hakkında çeşitli haberler geliyor, ancak bunun gibisini daha önce duymadınız. Kırımlı bir aile yeni doğan çocuğuna "Bitcoin" adını verdi. Evet doğru duydunuz!

31 yaşında Bitcoin kripto parasıyla zengin olan bir baba, ailesinin finansal durumunu etkileyen Bitcoin'e vefasını bu şekilde gösterdi. Bitcoin şimdi 3 kilogram ağırlığında ve sağlıklı bir bebek.

Bitcoin ticareti yaparak zengin olan Kırımlı Oleg, daha sonra doğacak olan çocuğuna bile isim belirledi. Öyle ki, diğer bir kripto para birimi olan "Dasha"yı kızının ismi yapacak. 3. bir çocuğu olursa bu sefer de kripto paranın yaratıcısı "Satoshi"nin ismini koyacak.



Siz çocuğunuza sanal para ismi verir misiniz?