İlginç bir pazarlama kampanyasıyla birlikte yeni bir teknoloji geliştirildi. Peki Marvel ve Doritos iş birliğinden ne çıkar?

Tarih boyunca ilginç pazarlama kampanyalarını duymuşsunuzdur. Bu da onlardan biri. Pazarlama kampanyası için ilginç bir teknoloji geliştirildi bununla birlikte bu teknolojiyle artık cips paketlerinden müzik dinlenebilecek olup farklı bir müzik dinleme deneyimi de yaşatılmış olacak.

Gelişen teknoloji zaman zaman sınırlarını aşabiliyor. Bir hayli ilginç bir şekilde başlayan bu iş birliğinden cips paketi hazırlandı. Doritos ve Marvel'in birlikte hazırlamış olduğu cips paketleri farklı bir deneyimi de beraberinde sunuyor. Guardians of Galaxy: Vol 2 filmi için hazırlanmış Doritos ve Marvel iş birliğindeki bu cipsler sınırlı sayıda. Filmde çalan tüm şarkıları bünyesinde bulunduruyor. Filmde çalan şarkıları dinlemek için tek yapmanız gereken şey ise cipsi alıp paketi kulağınıza takmak. Bu gerçekten etkileyici görünüyor.

Cips paketini kullanıp müzik dinlemek gerçekten kulağa bir ilginç gelmiyor değil. Zaten ilginç pazarlama taktikleri kendini konuşturmayı başardığı için bence yerinde olmuş. Guardians of Galaxy Vol:2 cips paketleri de Amazon sayfasında satışa yarın sunulacak.

Peki siz cips paketinden müzik dinlemek ister miydiniz?