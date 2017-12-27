Çin'de VPN Kullanan Kişiye Hapis Cezası Verildi!

Çin'de VPN kullandığı için 5 buçuk yıl hapis cezası verildi. İşte Detaylar...

27 Aralık 2017 22:40 Oyun

Katı kurallarıyla bilinen Çin'de VPN kullanan bir kişiye 5 buçuk yıl hapis cezası verildi. Çin; Facebook, Google, YouTube gibi birçok siteyi geçtiğimiz senlerde yasaklamıştı. Yasaklı sitelere VPN hizmetiyle erişim sağlayan kişilerin başı dertte olabilir. Bunlardan birtanesi ise 5 buçuk yıl hapis cezası aldı.

Çin'de VPN servisi sunan Wu Xiangyang adındaki Çin'li vatandaşının hizmetinin ortaya çıkmasından sonra uzun süre yargılandı davada karar açıklandı. Alınan karara göre, Xiangyang, 5 buçuk yıl hapis cezası ve hizmet sağladığı sürede kazandığı para kadar (nerdeyse 290 bin lira) cezaya mahkum edildi.

Geçtiğimiz Eylül ayında VPN hizmeti sunan bir kişi yakalanmış ve 9 ay hapis cezası verilmiş bir başkasıda 3 gün göz altına alınmıştı. Xiangyang'ın bu kadar ağır ceza almasının nedeni tam olarak bilinmiyor.

Sizce Xiangyang'ın cezası neden bu kadar ağırlaştırılmış olabilir?

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Dilay Okay
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