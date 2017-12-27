Çin'de VPN kullandığı için 5 buçuk yıl hapis cezası verildi. İşte Detaylar...

Katı kurallarıyla bilinen Çin'de VPN kullanan bir kişiye 5 buçuk yıl hapis cezası verildi. Çin; Facebook, Google, YouTube gibi birçok siteyi geçtiğimiz senlerde yasaklamıştı. Yasaklı sitelere VPN hizmetiyle erişim sağlayan kişilerin başı dertte olabilir. Bunlardan birtanesi ise 5 buçuk yıl hapis cezası aldı.

Çin'de VPN servisi sunan Wu Xiangyang adındaki Çin'li vatandaşının hizmetinin ortaya çıkmasından sonra uzun süre yargılandı davada karar açıklandı. Alınan karara göre, Xiangyang, 5 buçuk yıl hapis cezası ve hizmet sağladığı sürede kazandığı para kadar (nerdeyse 290 bin lira) cezaya mahkum edildi.

Geçtiğimiz Eylül ayında VPN hizmeti sunan bir kişi yakalanmış ve 9 ay hapis cezası verilmiş bir başkasıda 3 gün göz altına alınmıştı. Xiangyang'ın bu kadar ağır ceza almasının nedeni tam olarak bilinmiyor.



Sizce Xiangyang'ın cezası neden bu kadar ağırlaştırılmış olabilir?