Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus, 2017 yılında en çok beklenen telefondan ikisi. Gelen son bilgilerde ise telefonlar için Çinde testlere başlandığı belirtildi.

İki telefonun isimleri henüz teyit edilmediği halde Güney Kore teknoloji devinin iki amiral gemisi için denemelere başlamış olduğu belirtildi. Bugüne kadar seride özelikle isim noktasında sürpriz yapmayan Samsung’un yeni çıkaracağı Galaxy S serisinde Galaxy S8 ve S8 Plus gibi bir isimlendirme yapması bekleniyor.

Yeni Telefonlarda Neler Var?

Samsung’un standart Samsung Galaxy S8 için eksiksiz bir tasarım üzerinde çalışıldığı söyleniyor ve burada ayrıca ekranın çift kenarlı olması bekleniyor. Her iki Galaxy S8 modelinin kavisli bir çift kenarlı ekrana sahip olması farklı bir isimlendirmeye gidilebileceği noktasında bir izlenim uyandırıyor. Öyle ki Galaxy S7 ve S7 Edge olarak adlandırılan modellerde Edge serisinde kenarlı bir ekran kullanılmıştı. S8 serisinde ise bu bakımdan Galaxy S8 ve S8 Plus olarak yeni adlandırmanın yapılabileceği konuşuluyor.

Sızdırmalara göre Galaxy S8 ve S8 Plus Çin’de resmi olarak testlere başladı. Üstelik Samsung sadece Galaxy S8 ve S8 Plus'ın Çin versiyonlarını değil uluslararası versiyonları da test ediyor.

SD 835 İle Gelebilir!

Galaxy S8 ve S8 Plus hakkında çok fazla bilgi sızdırılmazken özelikle yonga setinde Qualcomm Snapdragon 835 tercih edileceği gündeme getirildi. Fakat geçtiğimiz yıl içerisinde yapılan tanıtımlarda Qualcomm’un yeni teknolojisi için Samsung’un destek vereceği zaten biliniyordu ve bunun için de en yakın alternatif Galaxy S8 ve S8 Plus’tı.