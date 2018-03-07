Telefonunu çocuğuna bırakan anne geri geldiğinde iPhone'unun 25 milyon dakika yani 48 yıl kilitlediğini gördü. İşte detaylar...

Çin'in Şangay kentinde iki yaşındaki bir çocuk, annesinin iPhone'unu tekrar tekrar yanlış şifre girdikten sonra 48 yıllığına kilitledi.

Annesi, oğluna akıllı telefonunu eğitim videoları izlemel için bıraktı ancak geri döndüğünde telefonun 25 milyon dakika boyunca kilitli kalacağını gördü.

Herkesin bildiği üzere iPhone cihazlar yanlış şifre girilirse kullanılmayacak şekilde kilitlemeye ayarlanabilir fakat çocuğun kaç kez yanlış şifree girdiği hakkında kesin bir bilgi yok. Söz konusu görüntüyü internette paylaşan anne ne kadardır çocuğun yalnız olduğuna dair açıklama yapmadı.

48 yılın kısa bir süre olmadığı kesin. Buna ek olarak telefonu bu durumdan kurtarmanın tek yolu 48 yıl beklemek ya da telefonu fabrika ayarlarına geri döndürmek olarak görülüyor.



Siz çocuğunuza telefon verip dışarı çıkar mısınız?