Çin ilk defa bir primat klonladı. İşte Detaylar...

Çin'de klonlanan iki maymun, ilerde insan klonlamaya giden yolda önemli bir aşama kaydetti. Uzun kuyruklu makak tip iki maymun, birkaç hafta öncesinde Çin'de dünyaya geldiler. Fakat bazı kesimler maymun klonlamaya karşı çıkıyor.

Bilim insanları, genetik olarak insanlara yakın olan maymunların insan hastalıkları araştırılmasında çok işie yarayacakları konusunda aynı fikirdeler. Çin Bilimler Akademisi Sinirbilim Enstitüsü Profesör Qiang Sun, klon maymunların kanser ve genetik tabanlı hastalıkların araştırmasında kullanılabileceğini düşünmetedir.

Maymunların biri, diğer klondan sekiz hafta önce doğdu. Maymunlar biberon yardımıyla beslendiği ve gelişmlerinin normal seyrinde devam ettiği belirtildi.



Siz maymun klonlanması hakkında ne düşünüyorsunuz?