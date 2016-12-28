Çin Markaları Mobili Etkisine Alıyor!

Apple ve Samsung gibi sektör devlerine karşın son dönemlerde Çin’de üretimlerini gerçekleştiren yerel üreticiler ciddi bir güç kazanmaya başlamış durumda. Öyle ki yapılan son analizlerde firmaların hızlı bir şekilde yükselmeye başlaması bu konuda Apple ve Samsung gibi markalar için de ciddi bir tehdit oluşturuyor.

2017’de Durum Nasıl Olacak?

2016 yılının sona ermesiyle birlikte yapılan değerlendirmeler 2017 yılında Çin etkisinin daha ciddi bir şekilde hissedileceğini gösteriyor. Öyle ki 2017 yılında Çin'deki üreticiler tarafından 500 milyon akıllı telefon satışının rahat bir şekilde aşılacağı tahmin ediliyor. Böyle bir hedefin tutturulması halinde ise küresel olarak akıllı telefon sektörüne ve satışlarını 3'te biri direk Çin merkezli üreticilerin eline geçecek. Bu bakımdan böyle bir rakamın yakalanması özellikle 2017 yılı sonrasında mobil sektörde dengelerin ciddi oranda değişebileceğini gösteriyor.

Son dönemlerde Samsung ve Apple tarafından piyasaya sunulan modellerde ciddi sorunların yaşanması, üstelik Galaxy Note 7 gibi fiyasko ile sonuçlanan modeller nedeniyle markaların güç kaybetmesi Çin’deki üreticileri daha çok ön plana çıkarıyor. Bu açıdan 2017 yılına handikapsız bir şekilde geçirmeyi başaracak Çinli üreticiler için önümüzdeki dönem çok daha parlak geçecek.