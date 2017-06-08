Çin'de yaklaşık 4 aydır gizlilik içinde yürütülen soruşturma kapsamında 20 Apple çalışanı tutuklandı. Peki neden böyle birşey yaşandı?

4 aydır büyük bir huşu gizlilik içinde yürütülen soruşturma kapsamında 20 Apple çalışanı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Söz konusu soruşturmada Apple çalışanlarının yasa dışı olarak kullanıcı verilerini bir çeteye yönelik olduğunu buldu. Çin polisi yapmış olduğu geniş araştırma kapsamında 22 şüpheliden 20'sinin Apple çalışanı olduğunu öğrendi.

Apple çalışanları kullanıcılar ait olan verileri, telefon bilgilerini, Apple ID'lerini ve daha başka data bilgilerini sattı. Çetenin yapmış olduğu bu kirli iş sonucunda 7.2 milyon dolar gelir elde edilmiş. Satılan her veri için 1.5 dolar ile 26,5 dolar arasında para kazanan çalışanlarının bir kısmı doğrudan Apple çalışanı olunca gözler dolayısıyla Apple'a çevirildi. Konuyla ilgili açıklama henüz gelmiş değil. Apple çalışanı olduğunu diğerlerinin ise Apple için Çİn'de iş yapan taşeronlar olduğu bilgisine yer verildi.

Çin'de zaten şirketlerin kullanıcıları verilerini satmak çok sık rastlanan bir durum. 1 Haziran'dan bu yana bu işlemi yasaklayan bir yasa çıktı ve bunu yapanların cezasız kalmayacağı belirtildi. Çin'li iOS kullanıcılarını mı ilgilendiren bir durum yoksa dünya genelindeki kullanıcılarının bilgileri olduğunu henüz kimse bilmiyor. Bu açıklanmadı. Ancak verilerin gizliliği konusunda hassas olan Apple'ın merkezinde yaşanan bu durum hayal kırıklığıyla sonuçlanmış oldu.

Peki siz kullanıcı gizliliğini için ne düşünüyorsunuz?