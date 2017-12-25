Çin'in başına gelen Şi Cinping internet hizmetleri üzerinde getirdiği sıkı denetimlerle 5 sene içinde ülkedeki 13.000'den fazla siteyi kapattı...

Sıkı denetimleriyle bilinen Çin Devleti Başkanı Şi Cinping, iktidarda olduğu süre zarfında 13 binden fazla web sitesinin kapatılmasına sebep oldu.

Çin Halk Cumhuriyeti resmi haber ajansı Xinhua'dan yapılan açıklamaya göre, Çin hükümeti 2015 yılından beri farklı nedenlerle birçok site kapatıldı. Siber saldırıların yoğun olduğu Çin'de halk bu siber temizlik operasyonlarına destek veriyor.

Şi Cinping'in fırsat vermediği politikalar, muhaliflik ve partisinin eleştirilmesi olarak gösteriliyor. Hükümetten yapılan açıklamalarda ise bu sıkı denetimlerin esas amacının ulusal güvenlik ve toplumsal düzen olarak gösterilmektedir.

Hükümetin getirdiği bu sıkı denetimlere halk %90 oranında destek veriyor. Zararlı içeriklerin de büyük oranda azaldığı Çin'de, son 3 yılda 10 bin web site ve 10 milyon sosyal medya hesabına erişim engellendi.

Çin, siber güvenlik uzmanı istihdamı konusunda dünyada saygın bir konumda yer alıyor. Siber yönetim sistemlerinde çalışan bu uzmanlar, politikalarla çelişen durumlarda rapor tutup önlem alınmasına yardımcı oluyor.