Çiftlik Banka'a yapılan operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Çiftlik Bank CEO'sunun eşi Sılan Aydın göz altına alındı...

Türkiye'nin dijital dolandırıcılıkta tarihe geçen olayı Çiftlik Bank hakkında bugün yeni gelişmeler yaşandı. 511 milyar dolar ile Urugay'a kaçtığı bilinen şirketin CEO'su Mehmet Aydın'ın eşi bugün gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbuldaki evinde göz altına alınan Çiftlik Bank Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Çolak adliyeye sevk edildi. Bugün ise Cemal Çolak tutuklandı.

Aynı zamanda CEO Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın eş zamanlı olarak Sakarya Gevye'deki evinden çıkıp emniyete teslim oldu. Göz altına alınan Sıla Aydın'ın tutuklandığı söyleniyor.

Çiftlik Bank madurlarının zararlarının henüz nasıl telafi edileceği bilinmiyor. Bu olayın çözülmesi için Mehmet Aydın'ın açıklamaları ve ifadesi bekleniyor.

Bakalım önümüzdeki günlerde Çiftlik Bank için nasıl yaptırımlar uygulanacak?