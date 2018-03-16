Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın, çaldığı paraları sosyal medya hesabı üzerinden bir video ile gösterdi...

Son günlerde Türkiye'nin gündemine bomba gibi oturan Çiftlik Bank skandalında sular durulmak bilmiyor. Çiflik Bank, yüksek gelir vaadi ile neredeyse 80 bin kişiyi 500 milyon TL ile dolandırdı. Çiftlik Bank sahibi olan Mehmet Aydın, topladığı paraları alarak Uruguay'a kaçtığı tahmin ediliyor.

Çiftlik Bank CEO'su

milleti dolandırıp kaçmasına rağmen Papilion isimli sosyal medya hesabından yüzsüz bir şekilde sorulara yanıt veriyor. Bir kullanıcının “Paraları eziyor musun lan, gerçekten sövmücem, hakkını veriyorsan helal olsun” sorusuna bir video ile cevap verdi. Mehmet Aydın, sosyal medya hesabından milyonlarca dolar paranın yer aldığı bir video paylaştı.

Mehmet Aydın’ın paraları gösterdiği videoda kolundaki altın saat dikkatlerden kaçmadı. Kaçmadan önce çekildiği iddia edilen bu videoyu, pişkin bir şekilde bir soru üzerine paylaşan Mehmet Aydın’ın bu hareketi büyük tepkilere neden oldu.

Elde edilen bilgilere göre, Mehmet Aydın'ın daha önce 4 yıl boyunca Bursa'da bulaşıkçılık yaptığı öğrenildi.