Samsung Galaxy C10 ile ilgili son sızıntılar yeni çift kamera kurulumunu gösteriyor. Peki Samsung Galaxy C10 hangi özelliklerle gelecek?

Bu ayın başlarında sızdırılmış bir görüntü, söylentilere uğrayan Samsung Galaxy C10'un şirketten çift kamera kurulumu özelliği sunan ilk akıllı telefon olma Galaxy Note 8'i yenebileceğini gösterdi. Gelecekteki Samsung akıllı telefonun sızdırılmış hale getirilmesinin, telefonun arka tarafında iki adet kamera sensörü bulunduracağını ileri sürdüğü için bu gerçekten de geçerli gibi görünüyor.

OnLeaks ve PriceBaba tarafından elde edilen yeni sızdırılan Samsung Galaxy C10 görüntüleri ilginç bir şekilde daha önceki resimlerde gösterilenden farklı bir kamera kurulum tasarımı sergiliyor. Yeni gösterimler uyarınca, LED flaş çift kamera tarafında yer alacakken, önceki çekimlerinde LED flaşın sağ iki kamera arasında olduğu öne sürüldü.

Özellikle Samsung Galaxy C10'un tasarımının anten hatları ve geri kalanı hem önceki hem de yeni sızdırılmış görüntülerde hemen hemen benzer olduğu için iddialar gittikçe güçleniyor. Önceki resim yalnızca akıllı telefonun belli bir bölümünü gösterdiğinde, yeni görüntüler Galaxy C10'u önden ve arkasından gösterişli bir telefon olduğunu şekilde gösteriyor. Akıllı telefon ayrıca bir USB Tip-C bağlantı noktasının yanı sıra ön taraftaki oval şekilli ev düğmesinin altında 3,5 mm'lik bir kulaklık girişi gibi sportif olarak da görülebilir. Özellikle, ses yükselticinin hemen altında, Bixby dijital asistanı olduğu düşünülen bir düğme yer alıyor.

Güç düğmesi, yeni sızdırılan görüntülerde akıllı telefonun sağ tarafındaki olağan konumunda görünüyor. Samsung Galaxy C10'un 5.5 inç ekrana sahip olması bekleniyor ve boyut açısından telefonun PriceBaba raporuna göre 152.5x74.8x7.68 mm ölçülere sahip olması bekleniyor.

Peki çift kamera sizce ne kadar önemli?