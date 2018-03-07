Google, bugün iOS'taki Chrome uygulamasını reklam engelleme özelliği ile güncelledi. Bundan sonra zararlı reklamlar mobilde de engellenecek...

Google geçtiğimiz günlerde yayınlamış olduğu Chrome 64 sürümü ile masaüstü platformda zararlı reklamları engellemeye başladı. Yazılım devi şimdi de bu özelliğini sessiz sedasız iOS platformuna taşıdı.

Güncelleme ile 65. sürüme kavuşan iOS için Chrome uygulaması artık zararlı pop-up reklamları ve otomatik oynatılan videolu reklamları engelleyecek. Bu özelliğin bütün reklamları engellemediğinin de altını çizelim. Peki Chrome hangi tip reklamları engelleyecek.

Chrome'un iPhone'da engelleyeceği reklam çeşitleri

Pop-up reklamlar

İçerik yüklenmeden önce gelen reklamlar

Sayfanın %30'unu kapatan reklamlar

Arkaplan ve metin rengi sürekli değişen göz yoran reklamlar

Sesli videoları otomatik oynatan reklamlar

Geri sayım aracı ile kapanan reklamlar

Sayfanın altına yapışan ve kaldırılmayan reklamlar engellenecek.​

Google Chrome'u App Store'dan güncelleyerek bundan sonra daha güvenli bir şekilde mobil internetin keyfin sürebileceksiniz.



Siz Google Chrome'unuzu güncellediniz mi?