Google Chrome'a FLAC desteği sonunda geldi. Bir süredir beta sürümünde yer alan FLAC desteği sayesinde kullanıcılar daha akıcı bir deneyim yaşayacak..

Müzik için en iyi formatlardan birini seçmek için yeni bir yol sunan FLAC desteği artık Google Chrome'a ekleniyor. Kitlelere çok yaında yayılması bekleniyor. FLAC desteği zaten Chrome'un beta yapısında yer alıyordu ancak şuanki sürümünde yer almıyordu. Yerel FLAC dosyalarınız varsa artık açmanıza izin sağlayacaktır.

Google Chrome, popüler koşullar sunarak tarayıcılar arasında lider olmaya devam ediyor. Bununla birlikte sadece tarayıcıda müzik dinleme tüm kullanıcıların çoğu taktir edecek yeni bir özelliğini başlattı. FLAC formatını destekleyecek olan Chrome uzun zamandır beklenen desteği nihayatinde sunmaya başladı..

MAC sürümünde FLAC dosyalarını Windows bilgisayarınızda kayıtlı dahi olsa doğrudan tarayıcı üzerinden oynatmanıza olanak sağlayacak. Google Chrome 56 sürümünün genel kullanıma başlamasıyla birlikte kayıpsız ses formatı olarak bilinen FLAC formatı artık akıcı bir şekilde tarayıcı üzerinden oynatılabilecek..

Peki siz Chrome'a FLAC desteğinin gelmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?