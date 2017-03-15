Chrome'ın yeni güncellemesiyle birlikte arka planda çalışmasını sürdüren uygulamaların güç tüketimi azaltıldı.

Eğer kullanıyorsanız muhtemelen biliyorsunuzdur. Ki popüler olarak kullanılan Chrome'u bilmeyen kullanmayan yoktur diye düşünüyorum eğer bir taş devrinde değilseniz..

Tarayıcının en son sürümü yeni güncelleme ile birlikte arka plan sekmelerini aşırı güç kullanarak azaltarak bu sorunu çözmek için tasarlandı. Chromium'un blogunda yer verilen bilgiye göre Chrome'un güç kullanımı üçte birinde sorumluydu. Bu nedenle onları kontrol altına tutmak için tarayıcının etkisini en aza indiriyor.

Chrome'un sayfa görünürlüğü API'sı arka planda 10 saniye sonra sekmeleri kontrol etmektedir. Yeni özellik, ses dosyalarını çalma veya WebSockets veya WebRTC bağlantılarını tek başına koruma sekmeleri bırakacak; çünkü API bunları ön planda görüyor. Bununla birlikte, API'nin tam kapasite ile çalıştırılması kesinlikle gerekli olmadığı sürece, API'nın arka planda olduğu düşünülen tüm sekmeleri en aza indirir. Chrome ekibi, bu yeni mekanizmanın yüzde 25 daha az meşgul arka plan sekmesine neden olabileceğini söylüyor.

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Chrome ekibi, bu yeni mekanizmanın yüzde 25 daha az meşgul arka plan sekmesine neden olabileceğini söylüyor. Google, daha az güç tüketirken Chrome'u sürekli geliştiriyor ve daha yüksek bir performans sunuyor. Chrome 57, güç tasarrufu yapmak için ortalama CPU yükünü bir çekirdeğin% 1'in altında tutmak için zamanlayıcıları erteliyor. Elbette bir sekme ses çalıyorsa veya video görüşmesi gibi gerçek zamanlı bir bağlantıya sahipse bunları etkilemeyecektir.

Peki siz Chrome tarayıcısını seviyor musunuz?