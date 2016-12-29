Change Türkiye Ofisi Kapatılabilir!

Dünya genelinde pek çok farklı ülkede açtığı ofisleri ile faaliyetlerini sürdürme imkanı elde eden change.org bu konuda özellikle maddi açıdan sorunlarla karşı karşıya. Sistem tamamen gönüllü ve destekçiler üzerinden yürütülürken giderek artan maliyetlerin karşılanamaması nedeniyle Türkiye'deki ofisinin kapatılabileceği belirtildi.

Duyuru Yapıldı!

Change.org tarafından Türkiye'deki kullanıcılara konuyla ilgili bilgilendirme mesajı atılırken mesajda Türkiye ofisinin kapatılma riski ile karşı karşıya olduğu ve bu konuda çözümün kullanıcılar tarafından yapılacak maddi destek olacağı belirtildi. Bu açıdan yeterli desteğin sağlanabilmesi adına kullanıcılardan bağış isteyen Change.org yeterli miktarda bağışı toplamaması halinde Türkiye'deki ofisini kapatacak.

Türkiye'deki ofisin kapatılması ise uzun zamandan beri elde edilen başarıların ve değişikliklerin artık Türkiye'de yaşanmayacağını gösteriyor. Sistemin Türkiye'den çekilmesi her ne kadar firma adına zarar getirecek bir işlem olsa da mevcut ekonomik politikalar dahilinde şu anda yapılabilecek başka bir işlemin de bulunmadığı ifade ediliyor. Faaliyetlerin kısılması ve change.org’un en azından hedef ülkelerde sorunsuz bir şekilde faaliyetlerini sürdürebilmesi adına Türkiye'deki ofisin kapatılması en makul seçeneklerden birisi olarak görülüyor. Bu bakımdan önümüzdeki günlerde marka için yapılacak destekler 2017 yılı ve sonrasında Change.org Türkiye'deki faaliyetlerine devam etmesini sağlayabilir.