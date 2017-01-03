BlackBerry'nin beklenen 'Mercury' telefonu CES için hazır. Üstelik yeni yapılan paylaşımlarda 4 saniyelik bir video da görüldü.

Alcatel'in ana şirketi TCL tarafından tasarlanan ve üretimi yapılan klavyeli BlackBerry telefon uzun zamandan beri dikkat çekiyordu. Telefonun bir teaseri, CES'in başlamasından önce TCL Başkanı Steve Cistulli tarafından paylaşıldı. Paylaşım sonrasında oldukça dikkat çeken video, kısa süre içerisinde yüksek izlenme oranlarına da ulaşmayı başardı.

İpler Artık TCL’de

Aralık ayı ortasında BlackBerry ve TCL, resmi olarak anlaşma yaparken, Blackberry mobil bölümü TCL’ye geçti. TCL eski telekom devinin serisini Android işletim sistemi ile destekleyerek yeni modelleri piyasaya sunacağını açıklarken bu konuda ilk model de artık çok daha net.paylaşılan videoda telefonun sadece klavyesi görülürken, bugüne kadar yapılan sızdırmalar sonucunda telefonda yer alacak teknik özellikleri de biliyoruz.

'Mercury' Teknik Özellikleri Neler?

Daha önceki söylentilere göre, klavyeli 'Mercury', 420 ppi piksel yoğunluğuna sahip olağandışı 1620x1080 çözünürlükte ve 4.63 inç ekran boyutunda bir ekrana sahip olacak. Ayrıca Snapdragon işlemci (Yüksek ihtimal 625 modeli), 3GB RAM ve 32GB dahili depolama alanının da telefonda olması bekleniyor.

Telefon içni bu özellikler kesinleşmiş değil ve resmi tanıtım ile birlikte tüm özellikleri öğrenebileceğiz. Telefon için yapılan resmi paylaşım ise şöyle;