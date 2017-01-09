CES 2017, dünyanın en iyi teknolojileriyle etkiledi. Fakat özelikle dikkat çeken ürün grubu yüksek donanımlı bilgisayarlar oldu.

CES 2017’de pek çok farklı marka tarafından özel tanıtımlar yapılırken, etkinlik genelinde oldukça ilgi çeken bilgisayarları sizler için derledik.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon

ThinkPad dizüstü bilgisayarları, kurşun geçirmez yapı kalitesi ile dikkat çekiyor. ThinkPad X1 Carbon, mükemmel bir şekilde uzun pil ömrünü ince bir kasa içerisine sıkıştırmış durumda.

Samsung Chromebook Plus

Google Chrome OS, öğrencilerin, işletmelerin ve günlük kullanıcıların ihtiyaçlarına gittikçe daha fazla hizmet ediyor. Ancak bu modeller için uygun fiyat ve iyi donanımlı ürün bulmak biraz zor. Chromebook Plus ise 12,3 inçlik 2400 x 1600 ekranı ile sekiz saatlik pil ömrü sağlayan özel bir cihaz.

HP Envy 34

Daha ince, daha güçlü model 34 inçlik ekranı ile dikkat çekiyor. HP Envy 34 ilk bakışta bağımsız monitör gibi görünebilir, ancak tam bir masaüstü canavarı. Özel işlemci seçenekleriyle eşleştirilmiş büyük işlemci seçenekleri, 3440 x 1440 çözünürlükten en iyi sonucu alıyor.

Dell Canvas

Dell'in Canvas modeli Microsoft'un Surface Studio modeli gibi, sanatçıları ve grafik tasarımcıları hedef alıyor. Büyük bir ekranda parmakla ve kalemle desteklenebilen Canvas, tasarımı kolay hale getiriyor.

Razer

Razer'in Project Ariana modeli olayın en üst seviyesi. ekranı daha geniş alana yaymak için ekran üstü görüntüsünü genişletiyor. 3 ekranın yan yana sıralandığı Razer modelde oyun severlere çok iyi bir sistem yaratılmış.