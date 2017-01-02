2016 yılının sona ermesiyle birlikte gözler 2017'ye çevrilirken şu anda en büyük beklenti CES 2017 oldu.

Las Vegas kentinde düzenlenecek CES 2017, 5 Ocak itibariyle kapılarını ziyaretçilere açacak. 8 Ocak 2017 tarihine kadar sürecek etkinlik kapsamında, dünya genelinde binlerce marka yeni ürünlerini fuarda ziyaretçilerine tanıtacak. Fuarda ön plana çıkacak ve büyük beklenti yaratan yenilikleri ise sizler için derledik.

iOT, Nesnelerin İnterneti

Fuarda kuşkusuz en dikkat çekecek ürünler nesnelerin interneti olarak tanımlanan yeni özellik ile gelen donanımlar olacak. Pek çok farklı marka tarafından geliştirilen bu ürünler evlerde yapılacak işlemleri bile çok daha kolay bir hale getiriyor.

Sanal/Artırılmış Gerçeklik (VR/AR)

Özellikle 2016 yılında büyük bir gelişmenin yaşandığı sanal artırılmış gerçeklik konusunda da CES 2017 oldukça zengin geçecek. Farklı markalar tarafından üretilen ürünler bu konuda büyük bir yenilik ve gelişme sağlayacak.

Yapay Zeka

Fuarda dikkat çekecek diğer ürünler ve teknoloji ise yapay zeka olacak. Yapay zekanın kullanıldığı ve daha da geliştirildiği yeni ürünler işlemleri kolay bir hale getirirken yapay zekanın sınırının olmaması özellikle önümüzdeki yıllara damga vuracak. Bu bakımdan CES 2017 kapsamında da yine yapay zeka açısından pek çok farklı ürünün tanıtılması bekleniyor.

Kablosuz cihazlar, televizyon, telefon, tablet, bilgisayar, işlemci, ekran kartı ve çipsetler de yine CES 2017 kapsamında yer alacak diğer ürünler olacak.