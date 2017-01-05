Asus, CES 2017'de birçok ürünün tanıtımını yaparken ASUS ZenFone 3 Zoom da bu ürünler arasında dahil edildi.

CES 2017’de tüm gözler şimdi ZenFone AR'de olmasına rağmen Asus, ZenFone Zoom'un resmi halefini tanıttı. Yüksek performans ve kalitede kamera deneyimi arayan kişiler için oldukça cazip özelliklere sahip olan ASUS ZenFone 3 Zoom, bu bakımdan fotoğraf sevenler için en iddialı seçeneklerden birisi durumunda.

ASUS ZenFone 3 Zoom Tasarımı Ve Teknik Detayları

ZenFone Zoom, ilk bakışta, telefonun arkasına takılan büyük ve hacimli bir optik zoom lensi ile biraz garip görünebiliyordu. Ancak bu sefer Asus, bu konuyu ikili bir kamera kurulumu ile iyileştirdi. Çift kamera ile gelen ASUS ZenFone 3 Zoom, arkada f / 1,7 diyafram ile iki adet 12 MP kamera barındırıyor. Birincil lens 25 mm odak uzaklığında iken, ikincil sensörün 59 mm odak uzaklığı 2.3x optik yakınlaştırma imkanı sağlıyor. ASUS ZenFone 3 Zoom kamerası 12x zum da yapabiliyor.

Pil Kapasitesi Etkileyici!

Cihaz sadece 7.99 mm kalınlığa sahip ve ZenFone 3 Zoom'un 5.000 mAh'lik büyük bir pil içerdiğinin duyurulması da telefona bir anda çok fazla ilgi çekmeyi başardı. Bu batarya süresi öylesine iddialı ki Asus, cihazın bekleme modunda 42 gün boyunca çalışabileceğini söylüyor. Bakalım ASUS ZenFone 3 Zoom piyasa satışların ne kadar olacak.