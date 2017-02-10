Çerçevesiz iPhone 8 OLED ekranıyla akıllı telefon sektörüne bomba gibi gelmeyi planlıyor.

Çerçevesiz 5.8 inç OLED ekranlı iPhone 8 Grafik tasarımcı Moe Slah bir açıklamasında şimdiye kadar gördüğümüz en etkili iPhone 8 konseptlerinden birini yayınladı. konsept, çerçevesiz OLED bir ekrana ve ekrana gömülü bir parmak izi okuyucusuna sahip.





Apple iPhone 7S'in 4.7 inç ve 5.5 inç'lik model boyutlarının yanında onlardan biraz daha büyük OLED ekranlı çerçevesiz iPhone 8'de sunmak istiyor.



Paslanmaz çelik çerçeveye cam malzemelerinin eşlik etmesi bekleniyor.



Apple 10. yıl dönemi anısına iPhone 8'in adı iPhone X olabilme ismi muhtemelle yüksek. Moe Slah isimli grafik tasarımcısı tarafından hazırlandı. Nefes kesen bir iPhone 8 tasarımını ve İOS 11 arayüzünü geliştiren grafiker ekrana gömülü Touch ID sensörü kullanırken çerçevesiz ekranıda bir hayli dikkatleri üstüne toplamayı başardı.