Çin'li OnPlus firması sene bitmeden elindeki yeni kozu oynamak için çalışmalara başladı...

Telefon pazarının yeni trendi olan çerçevesiz telefonlar oldu. Xiaomi Mi Mix ile başlayan serüven Galaxy S8, iPhone X, LG G6 son olarakta Google Pixel 2 XL'de gördük. Şimdi ise Çinli telefon üreticisi OnePlus OnePlus 5T modelini çerçevesiz olarak tasarladı.

Çerçevesiz ekranlı OnePlus 5T 18:9 ekranı ile gelmesi beklenen cihaz tam bir donanım canavarı olacak. OnePlus 5T'nin Snapdragon 835 yonga seti ve 6GB RAM ile beraber kamera açısından OnePlus 5T'de portre modu destekli çift kamera kurulumunun olması bekleniyor.

OnePlus 5T'nin henüz ne zaman tanıtılacağı bilinmiyor. Ancak tahminlere göre çerçevesiz ekranlı OnePlus 5T, bu yıl bitmeden tanıtılacak ve Android 8.0 Oreo ile kutusundan çıkacak.



Siz OnePlus 5T'nin tasarımını nasıl buldunuz?