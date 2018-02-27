BlackBerry uzun bir aradan sonra sessizliğini bozdu. Çercevesiz tasarımı ile gelmesi beklenen BlackBerry Ghost, yakında geliyor...

BBOS'tan Android'e geçiş yaptığında büyük ilgi gören ancak orta segmentin dışına bir türlü çıkamayan telefonlar üreten BlackBerry'nin uzun süredir sesi soluğu çıkmıyordu. Şirket bugün sessizliğini bozdu. Kanada merkezli teknoloji üreticisi uzun süren bu sessizliğini Ghost modeli ile sessizliğine son veriyor.

Sızıntı devi @Evleaks bugün BlackBerry'nin Ghos ismini verdiği telefonunu sızdırdı. Çerçevesiz tasarımı ile dikkatleri çeken BlackBerry Ghost'un henüz hangi özelliklere sahip olacağı bilinmiyor. Fakat tahminler, BB Ghost'un Snapdragon 835 yonga seti ve 4 GB RAM ile gelmesi bekleniyor.

QWERTY klayve tasarımının çok kullanılmadığını geçde olsa anlayan BlackBerry, Ghost ile tamamen dokunmatiğe geçiş yapacak. Sır gibi saklanan bu telefonun MWC 2018 etkinliğinin sonrasında tanıtılması bekleniyor.

Siz BlackBerry'nin yeni modelinde neler olmasını istiyor musunuz?