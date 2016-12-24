Cep Telefon Fiyatları 2017'de Artacak!

Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan seçim sonrasında dolar hızlı bir şekilde yükselmeye devam ederken özellikle elinde stokları tükenen satıcıların yeni ürünler almasında yeni fiyatlar geçerli olacak. Fiyatların artan dolarlar nedeniyle yükselmesi fiyatların da Türkiye pazarında artmasına neden olacak. Bu konuda en çok etki görecek sektörlerden bir tanesi de cep telefonu sektörü olacak.

Artan Vergiler Ve Kurlar Can Sıkacak!

Cep telefonu fiyatlarında artan kurlar nedeniyle çok daha yüksek oranlarda artışın yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Fiyatlarda yaşanacak artış Türkiye'deki cep telefonu sektöründe kısa süreli de olsa sorun yaşayabileceğine önemli bir işaret. Artan fiyatları ile birlikte vatandaşların alım gücü düşeceği gibi kayıp-kaçak oranlarında da artış yaşanabilmesi bekleniyor. Konu ile ilgili yapılan resmi açıklamalarda özellikle özel tüketim vergisinde ve KDV’lerde yaşanan artışın telefon fiyatlarının 2017 yılında artıracak olmasının yanı sıra kur farkları ile birlikte cep telefonu fiyatlarında yaşanacak artışlar çok daha ciddi bir şekilde hissedilebilen.

Bu açıdan 2017 yılının mobil sektörde zorlu bir dönem beklerken hükümet tarafından yeni bir önlemin alınıp alınmayacağı da merak ediliyor. Özel tüketim vergisinde yaşanan artışlar belli oranlarda düşürülebilir. Böylece mobil sektördeki fiyatların normal seviyelere gelmesi sağlanabilir