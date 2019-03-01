Sızan Huawei P30 Pro görüntüleri cihazın ilk fotoğrafları olabilir. Peki Huawei P30 Pro nasıl olacak?

Huawei P30 Pro bu kez çalışırken görüntülendi. Samsung'un Galaxy 10 serisinden sonra ikinci büyük akıllı telefon üreticisi olmaya başaran Huawei, geçtiğimiz Ekim ayında Mate 20 serisiyle önemli bir satış yapıp büyük bir beğeni kazanmıştı.

Huawei P30 serisiyle karşımıza çıkmaya hazırlanan telefon Kirin 980'e ev sahipliği yapacak olan P30 Pro, 26 Mart'ta diğer modellerle birlikte Paris'te gün yüzüne çıkacak.

iPhone X benzerliğiyle geçen yıl dikkatleri üstüne çeken telefon geçtiğimiz haftakarda sızdırılan basın görsellerinin ardından bu kez Huawei'nin yeni amiral gemisi görüntülenmişti. Daha önce BMW Motor kartvizitinin arka tarafa yapıştırıldığı fotoraflar ile P30 Pro'nun arka kısmı canlı olarak göründü.

Cihazın arka kapağında 3 kameranın yer aldığını LED flaşın altında ise ToF sensörünün yer aldığını görüyoruz. En çok merak edilen konu ise 10x optik yakınlaştırmanın Huawei'nin bu yeni amiral gemisinde olup olmayacağı yönündeydi. Önceki serisine göre kendine özgü kamera tasarımı nedeniyle ayırt edilebiliyor. Huawei CEO'su Richard Yu, Weibo'da yayınlanan bir fotoğrafta P30 Pro'nun elinde olduğu bir fotoğraf bulunuyor. Huawei CEO'sunun telefonunda koruyucu bir kılıf bulunuyor ve Huawei'nin piyasadaki telefonlarıyla aynı değil.