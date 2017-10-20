Son elde edilen bilgilere göre, uygun fiyatlı iPhone X modeli yakında gelecek...

Amerika'da 999 dolara etiketiyle olay yaratan iPhone X için Apple farklı bir strateji uygulayacak. Macotakara'nın kaynaklarına göre, Cupertinolu şirket önümüzdeki sene uygun fiyatlı iPhone X modelini duyuracak. Fakat bu model beklendiği kadar uygun olmayacak.

Elde edilen bilgilere göre, uygun fiyatlı iPhone X aynı iPhone X tasarımı ile gelecek. OLED ekran, Apple A11 Bionic yonga setine sahip olacak. 899 dolara satılması beklenen cazip fiyatlı iPhone X'in hangi özelliklerinin kırpılacağı ve ne zaman satışa sunulacağı bilinmiyor.

Apple'ın uygun fiyat anlayışının biraz değişik olduğunuda belirtelim. Uyfun fiyatlı iPhone X'in fiyatı iPhone 8 Plus'tan pahalı olacak.

Sizce Apple'ın uygun fiyatlı iPhone X projesi hayata geçecek mi?