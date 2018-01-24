6.1 inç büyüklüğündeki uygun fiyatlı iPhone X hakkında yeni bilgiler elde edildi...

Teknoloji devi Apple'ın Eylül 2018'e kadar tam 3 adet farklı iPhone modeli tanıtması bekleniyor. 3 iPhone'dan ikisinin amiral gemisi konumundan olması beklenirken birininde 6.1 inç büyüklüğnde uygun fiyatlı iPhone konumunda yer alması bekleniyor.

Tepe modellerinde OLED ekrana yer verecek olan Apple'ın 6.1 inç'lik iPhone'da LCD ekran kullanması bekleniyor.

Bugün ise KGI analisti Ming-Cgi Kuo'ya göre; 6.1 inç büyüklüğündeki iPhone modelinde 3D Touch özelliğine yer verilmeyecek. Üstelik fiyatı daha uygun tutabilmek için arka bölümde tek kamera kurulumuna yer verilecek.

Ayrıca bu iPhone X'deki pil stili yerine lojik devre sistemi ve dikdörtgen şekilli pil barındıracak. 6.1 inçlik iPhone'un; iPhone X'in tasarımından ilham alınarak geliştirilmesi ve ekran çözünürlüğünün ise 2,160 x 1,080 piksel olacağı tahmin ediliyor.

Ming-Chi Kuo, tepe model iPhone'larda 4 GB RAM'in yer alacağını 6.1 inçlik iPhone'da ise 3 GB RAM'in olacağını belirtiyor. Uygun fiyatlı denilen iPhone'un 700 ila 800 yani (2.500-3.500 TL arası) dolar arasında olması bekleniyor.