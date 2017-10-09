BlackBerry, Android ile çalışan yeni telefonu BlackBerry Motion'ın tanıtımını yaptı. Uygun fiyatlı BlackBerry Motion'ın özellikleri...

Android ile küllerinden yeniden doğan BlackBerry, bir süre yeni telefonları ile sessizliğini korudu. Android cihazlarda yakaladığı yükseliş kısa süren BlackBerry bugün supriz bir şekilde BlackBerry Motion adını verdiğ yeni orta segment telefonunu duyurdu.

BlackBerry'nin amiral gemisi modelinin tanıtılması bekleniyordu. Fakat orta segmenti ve uygun fiyatlı BlackBerry Motion ile telefon pazarındaki hedef kitlenin, BlackBerry için maksimum bu düzeyde olduğunu ortaya koymaktadır. BlackBerry'nin yeni gözdesi BlackBerry Motion'ın özelliklerine göz atalım.

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BlackBerry Motion 5.5 inç büyüklüğünde Full HD IPS LCD ekran ile geliyor. 403 ppi değerindeki bu ekran çizilmelere ve darbelere karşı Dragon Trail Glass ile korunmakta. Qualcomm'un 2.00 GHz hızında çalışan Snapdragon 625 yonga setinden güç alacak olan telefonda 4GB RAM yer alıyor.

32 GB dahili depolama desteği ile gelen BlackBerry Motion, microSD desteği sayesinde 2 TB'a kadar hafıza arttırımı sunuyor. 12 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 değerinde arka ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 değerinde ön kamera ile gelen BlackBerry Motion, 4.000 mAh kapasiteli bataryadan besleniyor. Android 7.1.1 Nougat ile kutusundan çıkan BlackBerry Motion, ilerleyen günlerde Android 8.0 Oreo güncellemesini de alacak. BlackBerry Motion fiyatı ise 460 dolar olarak belirlendi.

Siz BlackBerry Motion'ın fiyatını nasıl buldunuz?