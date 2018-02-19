Türkiye'nin yükselen yıldızı Casper, Türkiye'de akıllı telefon üretimine başlayacağını açıkladı. İşte detaylar...

Son zamanlarda tanıttığı Android telefonlar ile gündeme gelen Casper bugün ülke ekonomisini ve geleceğini etkileyecek çok önemli bir karar aldığını duyurdu. Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Casper'ın yakın zamanda Türkiye'de akıllı telefon üreteceğini paylaştı.

Casper CEO'su Charlotte Lamprecht, Ümraniye'de bilgisayar üretimini gerçekleştirdiklerini şimdi sıranın akıllı telefonda olduğunu açıkladı. C. Lamprecht konuyla ilgili;

"Türkiye'deki üretimimize 2018'de akıllı telefon üretimini ekleyeceğiz. Hedefimiz önümüzdeki senelerde akıllı telefon üretimimizin de tamamını Türkiye'de gerçekleştirmek. Bu sene içerisinde üretimin ilk ayağını burada başlatmayı planlıyoruz. İlk etapta onlarca binlik bir üretimden söz edebiliriz. Tamamını buraya almak için fiziksel bir inşaat yapılması gerekiyor. Casper olarak bu sene en önemli hedeflerimizden biri de kurumsaldaki gücümüzü ve satışlarımızı artırmak.

2018 yılında kurumsal tarafa odaklanacağız, kurumsalda bütün pazara odaklanacağız. Bayi ve satış kanallarımız sayesinde hem devlet hem de kurumsal yerlere ürünlerimizle gireceğiz. Bu yıl Türkiye genelinde bin 500 adet iyi bayi açmayı hedefliyoruz. Şu an bayi sayımız 500, yıl sonuna kadar bunu artırmayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

Siz Casper'ın Türkiye'de telefon üretimine başlaması hakkında ne düşünüyorsunuz?