Capcom kısa süre önce satışa sunulan Marvel vs. Capcom Infinite ve kült olma yolunda hızla ilerleyen Resident Evil 7'den büyük gelir elde etti...

Capcom, Marvel vs. Capcom Infinite adındaki oyunun 900.000 adetlik satış rakamını geçtiğini duyurdu. Capcom aynı zamanda Resident Evil 7'nin 4 milyon barajını geride bıraktığını resmen ilan etti. Capcom sözcüsü Residen RE 7: Not a Hero genişleme paketi ile gerçekleşebilir.

Capcom, 30 Eylül tarihini baz aldığı raporda muazzam gelir artışını kamuoyu ile paylaştı. Japon oyun devi toplam gelirini yüzde 248.4 oranında yükseltti ve 20 milyar yene çekti. 2016 yılında kayda değer bir başarı elde edemeyen ve 3.5 milyar yen gelir elde eden oyun geliştiricisi 2017'de tam bir patlama yaşadı.

Capcom bu başarısını sadece Marvel vs. Capcom Infinite ve Resident Evil 7'ye borçlu değil. Şirket, Nintendo Switch ve Nintendo 3DS için geliştirdiği Ultra Street Fighter II ve Monster Hunter XX'den ciddi kar etti.