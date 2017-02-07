Canon EOS M6 Geliyor!

Canon şüphesiz ki en iyi fotoğraf makinelerinden biri. Canon EOS M6 modeline ait olduğu düşünülen ilk bilgiler gelmeye başlarken fotoğrafseverler de heyecanlandı. Canon EOS M5 modeli özellikele vlogger'ların dikkatini çekmeyi başarmıştı. Bu model belki de en çok onların ilgisini çekmeyi başarmıştı. Şimdi Canon, yeni modeliyle daha geniş bir kitleye hitap etmekte haksız sayılmaz.

Aynasız formattaki tasarımı ve video konusunda sunduğu performanslardan sonra Canon EOS M6 modeli için heyecelanmadık değil.. EOS M6 modeli, 15-45 mm veya 18-250 mm gibi çok amaçlı lens kitle gelmesi kuvvetle muhtemel. Tasarım açısından bir değişiklik beklemiyoruz ancak belki ufak tefek tasarım çizgileri görebiliriz. Aynasız fotoğraf makinesi hakkında elbette ilerleyen günlerde daha ayrıntılı bilgi sahibi olduğumuzda burada sizlerle paylaşacağız. Hali hazırda modelin siyah ve gümüş renklerde üretilmesi bekleniyor. Yakın zamanda resmi duyurusu yapılacağı da ayrıca söylenenler arasında..

Peki siz Canon mu kullanıyorsunuz?