Sosyal ağlarda yer alan canlı yayınlar için Asus yeni bir telefon geliştirdi. Bununla birlikte Hindistan'da Asus Zenfone Live başlatılıyor..

Asus gelecek hafta Hindistan'da yeni bir akıllı telefon başlatacak. Şirketin 24 Mayıs'ta Hindistan'da Asus Zenfone Live uygulamasını başlatması bekleniyor. Sosyal medya kanallarında yeni akıllı telefon kullanımına teşvik etmek istiyor. Şubat ayında Asus, ZenFone Live'ı tanıttı ve akıllı telefonun, şirket tarafından gönderilen davetlere dayanarak 24 Mayıs tarihinde Hint pazarına girmesi bekleniyor. Davet, akıllı telefondan özellikle bahsetmemekte, ancak en çok ZenFone Live ile ilgilenen hashtag #GoLive'dan bahsetmektedir. Akıllı telefonun ana vurgusu, gerçek zamanlı güzelleştirme kamerası.

Asus ZenFone Live'ın ana vurgusu gerçek zamanlı güzelleştirme kamerası. BeautyLive uygulaması, lekeleri gerçek zamanlı olarak temizleyen canlı akışlı bir uygulamadır. Özellik, Facebook, YouTube ve diğerleri gibi sosyal medya sitelerinde canlı yayınlarken çoğunlukla kullanışlı olacaktır.



Bu telefon canlı akışı meraklıları için kullanışlı bir özellik olan arka plan seslerini algılayan ve iptal eden yerleşik MEMS mikrofonlara da sahiptir. Akıllı telefon, Android 6.0 Marshmallow'a dayalı ZenUI 3.5'ü çalıştırıyor ve 5 inçlik bir HD (720x1280 piksel) IPS ekranı ile geliyor. Yüzde 75'lik bir ekran-gövde oranı sunuyor. Asus ZenFone Live, 2GB RAM ile birleştirilmiş dört çekirdekli bir Qualcomm işlemcisi tarafından desteklenmektedir. 16GB ve 32GB'lık depolama alanlarında sunuluyor ancak her iki türevin ülkelere göre farklılık göstermesi bekleniyor. Depolama, ayrıca bir microSD kart yuvası yoluyla genişletilebilir (128GB'a kadar)

Çift SIM akıllı telefon her iki SIM'de de 4G'yi destekliyor ancak Asus, bir seferde yalnızca bir SIM'in 3G WCDMA / 4G LTE'ye bağlanabileceğini belirtti. ZenFone Live'da f / 2.0 diyafram, otofokus ve LED flaşlı 13 megapiksellik arka kamera ve f / 2,2 açıklık, 1,4 mikron piksel boyutlu ve yumuşak ışıklı bir LED flaşlı 5 megapiksel ön kamera bulunuyor. Ön kamera düşük ışıkta bile iyi çekim seçenekleri sunmaktadır. ZenFone Live cihazı 2650mAh çıkmaz pil içerir. 141.2x71.7x7.9mm ölçülerinde ve 120 gram ağırlığında.

Peki siz güzelleştirici odaklı kamera için ne düşünüyorsunuz?