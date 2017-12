Sledgehammer kurucularından Michael Condrey tarafından onaylanan kadın askerler, Call of Duty içindönüş yapıyorlar.

Geçtiğimiz birkaç Call of Duty oyunun ayak seslerini takiben, oyuncular bu yılki Call of Duty'da hem kadın hem de erkek olarak oynayabilecekler. II . Dünya Savaşı çok oyunculu efsanevi bir savaş oyunu olmasıyla biliniyor. Sledgehammer Games'in ortak kurucularından Michael Condrey, Twitter'da hayranların sorularını yanıtladı. Bununla birlikte yapılan açıklamalara göre İkinci Dünya Savaşı'nda kadın askerleri de verdiği mücadeleye yer verilecek. Ayrıca oyunda multiplayer modda ve hikayede kadın askerlere büyük bir önem verileceği belirtildi.

Call of Duty oyununun multiplayer modunda ise geliştirici şirketin bir önceki oyunu olan Call of Duty: Advanced Warfare'a göre daha farklı bir işleyiş sunacak. Call of Duty oyununda kadın asker durumu bir ilk yahut yenilik değil. Bir önceki oyunda da kadın askerleri gördük ama rolleri çok azdı. Bu oyunda ise daha önemli rollere sahip olacaklar.

