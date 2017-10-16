Kırılması çok zor olan WPA2 şifreleme protokolü için yolun sonu göründü. WPA2 kırıldı ve bütün Wi-Fi şifrelerini dakikalar içinde bulabilirsiniz...

Wi-Fi şifreleme protokolleri arasında en güçlü ve en güvenli olan WPA olarak bilinmekteydi. Son 7 yıl içinde üretilen bütün modemlerde bulunan WPA2 şifrelemesi için bugün malesef ki yolun sonu göründü. WPA2 şifreleme protokolleri bugün elde edilen haberlere göre hackerlar tarafından kırıldı.

Neredeyse 13 yıllık bir teknoloji olan WPA2'nin KRACK (Key Reinstaltion Attacks) yöntemi ile kırıldığı söylenmektedir. WPA2 şifrelemesinin kırılması demek, Wi-Fi şifrenizi ne yaparsanız yapın hackerların dakikalar içinde bulabileceği anlamında.

Hackerlar Wi-Fi ağınıza sızacak olursa eğer bilgisayarınızda yaptığınız bütün işlemlere sızabilecekler. Bunun önüne geçmek için VPN kullanmanız gereklidir. Özelliklede halka açık Wi-Fi noktalarında VPN kullanmamak size çok pahalıya patlayabilir. Fakat VPN uzun süreli bir çözüm değil.





Sizce seneler sonra kırılan VPA2 şifreleme protokollü yerine daha gelişmiş yeni bir protokol ne zaman gelecek?