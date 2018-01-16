Tüm telefonlara artık Android One Launcher yüklemeniz mümkün. İşte Detaylar...

Google, Android One preogramını yıllar önce başlatmış ve bu kapsamında gelen telefonların tamamında Android One Launcher ismini taşıyan başlatıcıya yer vermişti.

Diğer Android telefonlara gelmeyen Android One Launcher bugün AmirZ isimli geliştirici tarafından portlandı. Android One Launcher'ın APK. dosyasını yayınlayan AmirZ, bu başlatıcıyı bütün Android telefonlarda kullanma imkanı sunuyor.

Root gerektirmeyen APK. dosyasını yüklemek için önce Bilinmeyen Kaynaklar'a izin vermeniz gerekiyor. Daha sonra cihazınızda yüklü olan Launcher uygulamalarını kaldırmalısınız.





Siz Root gerektirmeyen APK. dosyasını indirdiniz mi?