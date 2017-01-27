Bulaşık Gibi Yıkanabilen Telefon Satışa Sunuluyor!

Geçtiğimiz sene tanıtılan ve herkes tarafından merak edilen telefon nihayet satışa sunluyor. Bu cihaz tüm cihazlardan farklı olması ile gözleri üzerinde toplamayı başarıyor. Sabun ile bulaşık yıkar gibi yıkanan bir telefon düşünebiliyorsanız, böyle bir üretimin olduğunu söyeleyebiliriz. Kyocera Digno Rafre adlı telefon, suya girmesi yetmezmiş gibi üstüne üstlük deterjan ile yıkanabilme özelliğine sahip.

Yapılan resmi tanıtım ile lanse edilen telefonun teknik özellikleri her ne kadar parlak olmasa da hoparlör tasarımı ve bulaşık gibi yıkanma özelliği ile oldukça etkileyici olduğunu söyleyebiliriz. Sırasıyla IPX5, IPX8 ve IP5X gibi farklı sertifikalar ile sabun ile yıkamada dahi su geçirmeme garantisi veren cihaz, toza ve darbelere karşı da korumalı.

Kyocera Rafre, bu sertfikalar sayesinde sıcak suya dayanıklı olduğu gibi ıslak elle kullanıma da olanak tanıyor. Suya giren veya bulaşık deterjanından etkilenmeyen telefon fikri oldukça mantıklı. Çünkü çoğu zaman yemek yaparken veya bulaşık yıkarken telefon ile uğraşmak zorunda kalabiliyoruz. Bu noktada da cihazın önemli bir özelliği daha bulunuyor. Kyocera Rafre, telefona dokunmadan el hareketleri ile kontrol altına alınan aşçılık uygulamasına sahip.

Gel gelelim içler acısı diye gördüğümüz cihazın özelliklerine. Cihaz, 5 inç ekranı HD çözünürlüğünde tutulan telefon, 2 GB RAM'e ve 16 GB depolama alanına sahip. Ancak işlemcisi belli değil. Android 7.0 Nougat güncellemesiyle gelecek olan telefon, hoparlör yerine ekrandaki titreşimler ile telefonu kulağınıza götürdüğünüzde sesi duyabileceksiniz. 3.000mAh gibi de bir bataryaya sahip olacak olan Kyocera Digno Rafre'nin Mart 2017'de satışa çıkacağı açıklanırken şu anda fiyat bilgisi verilmiyor.