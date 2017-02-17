Huawei’nin merakla beklenen yeni serisi P10 bugün FCC testinde ilk defa görüntülendi. Bakalım cihazda hangi özellikler yer alıyor?

Huawei, 26 Şubat düzenlenecek etkinlikte yeni amiral gemisi telefonu huawei P10'u ve bu cihazın en iddalı özelliklerini tanıttı. Büyük ekranlı versiyonu, Huawei P10'un düz ekranına kıyasla kavisli bir ekrana sahip olacak. P10 Plus‘ın parmak izi tarayıcısı ise arka kısımda yer alacak. Huawei P10 Plus'ı resmi olarak tanıtıcak. Tanıtıma sayılı günler kala Huawei P10 Plus'ın basın görselleri ortaya çıktı.

Siyah renktteki Huawei P10 Plus, iki yana kıvrımlı ekranıyla da dikkat çekiyor.

Cihazın teknik özellikleri arasında;

2560x1440 piksel Quad HD çözünürlükte 5.5 inç ekran

Kirin 960 işlemci, ARM Mali-G71 grafik işlemci

4/6 GB RAM, 32/64/128 GB depolama alanı

8 MP ön kamera, Android 7.0 Nougat işletim sistemi Huawei'nin EMUI 5.0 arayüzü yer alacak.