Çin'de bir iPhone 7 Plus sahibi olan kuruluşlar yalnızca soyadı "Chen" olarak bildiren kadın telefonun yandığını belirtti.

Eğer teknoloji dünyasını takip ediyorsanız akıllı telefonların yanmasına yahut patlamasına neredeyse alıştık.

iPhone piyasada olmanın 10. yılını kutlamayı planlarken başı yanan telefonlardan kurtulmuyor. Chen, iPhone 7 Plus cihazının yandığını söyledi.

Çin'den gelen yeni bir habere göre bir kadın, iPhone 7 Plus cihazının yastığı altında duman alırken gördü. Bu durum ile birlikte duman tütmeye başladı. Uyku esnasında aşırı sıcaklık hisseden kadın aniden uyandı ve iPhone 7 Plus cihazının yandığını fark edinde alıp attı. Neredeyse 3 dakika boyunca alev aldı.

Yaşanan bu patlama vakasında kimse yaralanmadı ancak sadece yeni olan 1 aydır kullanımda olan bu telefonun yanması da garip bir şekilde karşılandı.

Yanan iPhone 7 Plus cihazını Apple Store'a götüren kadın yetkililerin cihazı aldıkları zaman bataryanın gereken yerde büyük bir alanın erimiş halde olduğunu belirtmiş.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada henüz yaşanan durumun üretimden mi yoksa kullanıcı hatası olup olmadığı bilinmediği için araştırılacağı ardından eğer kullanıcı hatası değilse yeni bir cihazın Chen'e iletilebileceği vurgulandı.

Chen yapmış olduğu açıklamada ise artık Apple'ın ürettiği hiç bir akılı telefonu almayacağını belirtti. Bildiğiniz üzere Apple mobil telefonlarında orjinal aksesuar kullanmamak telefonun yanmasına sebep verebilecek bu duruma eğilimlidir.

Peki siz yaşanan iPhone 7 Plus patlama olayı için ne düşünüyorsunuz?