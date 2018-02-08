Anayasa Mahkemesi, BTK'nın sitelere erişim engeli getirme yetkisi elinden alınıyor...

Türkiye'de internet sitelerine erişim engelini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yönetiyordu. Fakat bu durum bugün alınan arar ile değiştirildi. anayasa Mahkemesi aldığı karar ile BTK'nın sitelere erişim engeli koyma yetkisini elinden alıyor.

Resmi Gazete'de yayınlanan bilgilere göre, internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi 5651 Sayılı Kanun ile değiştirildi. Bu kanun ile BTK direk olarak sitelere erişim engeli koyamayacak.

Aklınıza takılan sorulardan birtanesi tabiki engelli olan sitelerin açılıp açılmayacağı merak ediliyor. Kanun'da bu konu ile ilgili henüz bir düzenleme olmadığı için erişim engeli olan siteler hala kapalı olacak. Ancak, Wikipedia gibi bir kaç içerikten dolayı engellenen siteler açılacak.

Kanunda; "Erişimin engellenmesine konu içeriğin yayından çıkarılmış olması durumunda hâkim kararı kendiliğinden hükümsüz kalır." ifadesi yer alıyor. Yani engellenen içerik siteden kaldırılırsa, site tekrar kullanıma açılabilecek.



Sizce erişim engelinin BTK'nın elinden alınması daha iyi olacak mı?