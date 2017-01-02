Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu tarafından oluşturulacak siber güvenlik ekibi için başvurular alınmaya başlandı.

Son dönemlerde siber saldırıların artması hükümetlerin bu alana gerekli önemi vermesini ve güvenliği sağlamasını zorunlu hale getirirken Türkiye'de ilk defa bir bilişim uzmanı ekibi kurulacak.

BTK Çalışmalara Başladı!

Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında başvurular alınmaya başlandı. Başvuru yapan kişiler öncelikli olarak sınava tabi tutularak teknik anlamda yeterlilikleri ölçülecek. Eğitim ve sınavların ardından ekipte olmaya hak kazanan kişiler, oluşturulan gruba dahil edilecek ve Türkiye'de özel çalışmalara başlayacak.

Maaşlar 6 bin TL’den Başlıyor!

Özellikle çalışma süresinin olmayacağı ve olası güvenlik tehditlerine karşı sürekli çalışma yaparak devletin kurumlarını ve özel dosyalarını koruma noktasında görev alacak kişiler minimum 6 bin TL maaş alacak. Maaşların teknik yeterlilik ve özellikle kişilerin istihdam edileceği pozisyonlara göre 10 bin TL’ye kadar da artabileceği belirtildi.

Başvurular Online Yapılıyor

Oluşturulacak özel ekibe katılmak isteyenlerin müracaatlarını internet üzerinden yapabilmesi mümkün. Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu resmi internet sitesi üzerinde oluşturulmuş başvuru formunu doldurarak sizler de bir sonraki aşama için hak kazanabilirsiniz.

https://kariyer.btk.gov.tr/usom/ adresi üzerinden erişim sağlayacağınız kariyer başvuru sayfasından kimlik, eğitim, bilgisayar, yabancı dil ve sertifika gibi pek çok bilgiyi girmeniz gerekiyor.