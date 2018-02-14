Boston Dynamics'in Robotundan Önemli Gelişmeler Var!

Boston Dynamics'in köpek görünümlü robotu SpotMini şimdi de kapıları açma özelliğine kavuştu...

14 Şubat 2018 01:56 Giyilebilir Teknoloji

Boston Dynamic geçen sene Alphabet tarafından SoftBank'a satılmıştı. Alphabet bünyesindeyken geliştirilen köpek robot SpotMini, o zamanlar ilkel bir görünüme sahipti.

Amerikan Ulusal Mühendislik Akademisi üyesi Marc Raibert ve ekip arkadaşlarının Messachusetts Teknoloji Enstitüsü'ndeki çalışma ve araştırmalarının bir ürünü olarak üretilen SpotMini, nesneleri tutup taşıyabilme gibi özelliklere sahipti.

SpotMini bugün kapıları açma özelliğine kavuştu. Robota, Kinect tarzı 3D izleme sistemi getiren Boston Dynamics, bu sayede SpotMini'nin kapıları açma yetisine sahip olmasını sağladı.

Yapay zekanın son ürünü olan SpotMini'nin kapıları açtığı videosunu sizlerle paylaşalım.

Siz SpotMini gibi bir robotunuz olsun ister miydiniz?

dilay-okay
Dilay Okay
Tüm yazıları
Önceki Haber Samsung Emoji Düzeltmesi Yaptı!
Sonraki Haber NVIDIA'nın Yeni Ekran Kartı Geliyor!
 