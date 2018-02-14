Boston Dynamics'in köpek görünümlü robotu SpotMini şimdi de kapıları açma özelliğine kavuştu...

Boston Dynamic geçen sene Alphabet tarafından SoftBank'a satılmıştı. Alphabet bünyesindeyken geliştirilen köpek robot SpotMini, o zamanlar ilkel bir görünüme sahipti.

Amerikan Ulusal Mühendislik Akademisi üyesi Marc Raibert ve ekip arkadaşlarının Messachusetts Teknoloji Enstitüsü'ndeki çalışma ve araştırmalarının bir ürünü olarak üretilen SpotMini, nesneleri tutup taşıyabilme gibi özelliklere sahipti.

SpotMini bugün kapıları açma özelliğine kavuştu. Robota, Kinect tarzı 3D izleme sistemi getiren Boston Dynamics, bu sayede SpotMini'nin kapıları açma yetisine sahip olmasını sağladı.

Yapay zekanın son ürünü olan SpotMini'nin kapıları açtığı videosunu sizlerle paylaşalım.

Siz SpotMini gibi bir robotunuz olsun ister miydiniz?