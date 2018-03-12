Ses teknolojisi geliştiricisi Bose şimdi de arttırılmış gerçeklik sektörüne giriş yapıyor. Bose, AR destekl, gözlüğü ile fark yaratacak...

Sanal gerçeklik (VR) sektöründe çözünürlüğün bir türlü arttırılmaması geliştiricileri AR adı verilen arttırılmış gerçekliğe yöneltti. Mobil cihazların da AR'a yönelmesi, VR'ın popülerliğinin anında bitirdi. bugün popülerliği eline almaya başlayan AR sektörüne yeni bir isim daha ekleniyor.

Ses teknolojileri üreticisi olan Bose, arttırılmış gerçeklik gözlüğü üzerinden çalışmalar yaptığını açıkladı. Bose'un AR gözlüğü; tarihi önem taşıyan yerlerde, geçmiş zamanda yaşanmış olayları simüle edebiliyor ve okuduğunuz kitabın çevirisini yapar, GPS'i gerçek zamanlı olarak gösterecek.

iOS ve Android telefonlar ile çalışacak olan Bose'un AR gözlüğü, özellikleri ile olduğu kadar şık görünümü ile de dikkat çekiyor. Bose'un AR gözlüğünde bir de stereo hoparlör yer alıyor.

CNET'e konuşan Bose; Strava, TripAdvisor ve Yelp gibi servisler ile anlaşma yapacağının altını çiziyor. Bu işbirlikleri ile Bose'un AR gözlüğü turizm alanında da kullanılabilecek.

Henüz prototip aşamasında olan bu gözlüğün, 2018 yılının sonlarına doğru resmi olarak tanıtılması ve satışa sunulması bekleniyor.