Hi-Rez Studios tarafından gelişimi yapılan Smite oyunu önümüzdeki hafta ilginç bir konukla geliyor. Peki nasıl mı?

Bob Ross hatırlıyor musunuz? Amerikan ressam ve TV sunucusu olan kendi gösterisi "Resim Sevinci" boyama öğretilen görüntüleyici olan, 1983'ten 1994'e kadar vardı. 1995 yılında 52 yaşında hayatını kaybetti. Ancak Bob Ross'un halen videoları yaşatılıyor. Öyle ki bir oyunda da yerini aldı.

Geliştirici Hi-Rez Studios ressam karakteri Silvanus için kaplama olarak tanıttı. Kostüm canlı yayın akışında açıklandı. Çobanlar ve ormanların Roma tanrısı fırça, bir renk paleti ve şövalenin ile donatılmıştır tanınmış sanatçı olarak karşımıza çıkacak. Silvanus Smite içinde çatışmalar sırasında bindiği hangi Treant, büyük, büyük bir gülümseme ve yeşil sakal alır. Tabii cilde Silvanus yetenekleri ayarlanır. Onun saldırılar onun düşmanları boya atar, o mutlu ağaçlar ve onun nihai becerileri düşündürüyor.