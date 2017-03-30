Samsung, düzenlemiş olduğu etkinlik kapsamında ilk defa Bluetooth 5 teknolojisinin yer aldığı telefonlarını tanıttı. Peki Bluetooth 5 teknolojisi neler yapabiliyor?

Özel bir etkinlik kapsamında teknoloji dünyasını meşgul eden Galaxy S8 ve S8 Plus modellerini tanıtan Samsung, her iki cihazında da Bluetooth 5 teknolojisine yer verdi. Şirket Note 7 faciasından sonra büyük bir titizlik ile çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. İki modelde de önemli yenilikler karşımıza çıktı. Bununla birlikte Bluetooth 5 teknolojisi en çok dikkat çeken durumlardan biriydi.

İki Bluetooth cihazında aynı anda ses akışı sağlanabiliyor olup iki cihazın da ses seviyesi birbirinden bağımsız bir şekilde yapılandırılabiliyor. Bir önceki yani Bluetooth 4'e göre önemli yenilikler ile gelen tekolojida bant genişliği 2 Mb / s iki katına kapsama alanı 4 katına çıkıyor olup uzun mesafadeki cihazlara bağlantı sağlanıyor. Düşük enerji tüketimine sahip olan yeni Bluetooth 5 teknolojisi bant genişliğinin artması Galaxy S8'in "Çift Ses" özelliği için gerekli bir durum olup bu telefonun aynı anda iki Bluetooth kulaklığa yahut hoparlöre ses akışı sağlaması anlamına gelir.

Samsung, Bluetooth 5.0 sayesinde içerebilir akıllı telefonunuza Bluetooth 4.0 daha büyük aralığı 4 kata kadar sağlamak için tasarlanmıştır. Buna ek olarak, daha az enerji-yoğun ve daha büyük bir veri akışını idare edecektir. Bluetooth 5.0 iyileştirmeler sayesinde, Samsung Galaxy S8 aynı anda iki cihazda yayın ses verir. Ayrıca yeni teknoloji IoT tabanlı cihazlarda bilgisayarda ve mobil cihazlarda kullanılması beklenen Bluetooth 5 teknolojisi ayrıca diğer Bluetooth sürümlerine göre daha güvenli olmasıyla ön plana çıkıyor.