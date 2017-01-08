Geçen yılın Kasım ayında Güney Koreli şirket tarafından resmi olarak yapılan Samsung'un Galaxy S7 Edge tanıtımı sonrasında yeni renkler eklenmeye devam ediyor.

Güney Kore’nin mobil devi Samsung, yeni renk seçenekleri ile telefon satışlarını arttırmaya çalışıyor. Blue Coral Samsung Galaxy S7 Edge olarak adlandırılan yeni model ile ilgili detaylar gelmeye devam ederken, cihaz ilk olarak Hollanda gibi Avrupa ülkelerinde satılacak.

Hollanda’da Görüldü!

Teknoloji devinin Blue Coral renkli Samsung Galaxy S7 Edge modeli ilk olarak Hollanda web sitesinde listelendi. Herhangi bir tanıtım yapılmadan Hollanda’da web sitesinde görülmeye başlanan Blue Coral Samsung Galaxy S7 Edge, şimdiden dikkat çekmiş durumda. Sitede yayınlanan ibarelerde “Kısa süre içerisinde kullanılabilir" yer aldı. Bu bakımdan şu anda Blue Coral Samsung Galaxy S7 Edge modeli için sipariş edilmesi mümkün değil. Fakat çok kısa süre içerisinde cihazın piyasaya sunulması bekleniyor.

Fiyatı Ne Kadar?

Blue Coral Samsung Galaxy S7 Edge geçen ay 755 dolar civarında bir etiketi fiyatına sahipti. Bu bakımdan Blue Coral Samsung Galaxy S7 Edge versiyonu için de yakın bir etiket fiyatının belirlenmesi bekleniyor. Blue Coral Samsung Galaxy S7 Edge üstelik Hindistan'dan ayrı olarak Singapur, Tayvan, Güney Kore ve ABD'de satıştaydı. Avrupa ile birlikte yeni renk çok daha fazla kişiye ulaşacak.