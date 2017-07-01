Son zamanlarda bilindiği üzere blogger anneler çoğalmaya başladı. Bu blogger annelerden biri olan Nihan Kayalıoğlu'nun çocuklarının velayeti babaya verildi.

Instagram hesabından düzenli olarak çocuklarının fotoğraflarını paylaşan anne Nihan Kayalıoğlu'nun eşi çocukları için dava açtı. Öyle ki davayı kazandı. Mahkeme babayı haklı buldu. Çünkü blogger anne Nihan Kayalıoğlu'nun eşi “Çocuklarımı reklam malzemesi yapıp para kazanıyor, istismara davetiye çıkarıyor” diyerek dava açmıştı.

Babayı haklı bulan mahkeme ara kararında çocukların velayetini babaya vermeye karar verdi. Instagram'da 178 bin takipçisi bulunan anne Nihan Kayalıoğlu gün içinde iki çocuğunu fotoğraflarını sık sık paylaşıyor. Eşi Savaş İçten, şiddetli geçimsizliği gerekçe gösterek eşine boşanma davası açtı. Çocukların velayetinin de kendisine verilmesini istedi.

Nihan Kayalıoğlu'nun eşi, “Eşim, çocuklarımız Can Ali ve Lila’nın fotoğraf ve videolarını sosyal medya hesabında kamuya sunarak istismara davetiye çıkarmaktadır. Ayrıca kendisine ün kazandırmak için de çocuklarımı katıldığı TV programlarına da çıkarması kabul edilemez.” sözlerini kullandı. Ayrıca baba İçten, Kayalıoğlu'nun çocuklarının fotoğraflarını kullanarak kendi tanınırlığı takipçi sayısını da arttırdığını da söyledi.

Emsal niteliğinde bir karar olup çocukların velayetinin dava bitene kadar babaya bırakılmasına karar verildi. Annenin çocukları sadece hafta sonları görmesine mahkemece izin verildi. Sadece bununla kalınmayıp babanın, annenin çocuklara ait fotoğrafları sosyal medyadan paylaşmaması yönündeki talebini de mahkeme haklı buldu. Bununla birlikte çocukların fotoğraflarını sosyal medyada paylaşılmasına yasak getirildi.

Peki siz yaşanan bu durum için ne düşünüyorsunuz?