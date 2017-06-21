Facebook, BlackBerry'nin WhatsApp desteğini uzatma kararı aldığını açıkladı...

Geçen yılın Şubat ayında WhatsApp BlackBerry 10 da dahil olmak üzere BlackBerry OS sürümleri 2016 yılının sonunda desteğinin son bulacağını açıklamıştı. Fakat verilen bu tarihe uyulmadı ve desteğin çekiliş tarihi 30 Haziran 2017'ye kadar uzatıldı.

Şimdilerde ise Facebook'a bağlı olan WhatsApp'ın BlackBerry desteğinin 31 Aralık 2017'de ye kadar uzatıldığı bilgisi alındı. Yapılan açıklama sonrasında küçük çaplı bir güncelleme de geldi. Büyük ihtimalle bu son güncellemedir.

BlackBerry'den başka Nokia S40 desteğide 2017 yılının sonuna kadar uzatıldı. Fakat WhatsApp uygulaması 30 Haziran 2017 yılından sonra Nokia S60 cihazlarında çalışmayı bırakacak.

WhatsApp'ın yeni API'ları ve özellikleri için işletim sisteminin güncel olması gerekiyor. O yüzden WhatsApp'ın artık eski olan işletim sistemlerine olan desteğini sonlandırma kararı otoriteler tarafından doğru bir karar olarak yorumlanıyor.





Siz WhatsApp desteğinin uzatılması hakkında ne düşünüyorsunuz?