BlackBerry, uygulama mağazasını 2019 yılında tamamen kapatacağını açıkladı. Detaylar haberimizde...

Bir zamanların devi olan BlackBerry almış olduğu yeni bir karar ile karşımıza çıktı. BlackBerry radikal bir kararla uygulama mağazasını kapatacağını açıkladı. Son zamanlarda zor günler yaşayan BlackBerry kan kaybediyor. Hatırı sayılır müşteri kitlesine sahip olan şirket son gelişmelere ayak uydurmakta zorluk çektiğini resmen açıklamasada değişiklikler nedeniyle bu durum gözler önününde. Rekipleriyle mücadele edemeyen BlackBerry sonunda radikal bir karar aldı.

BlackBerry, kendi sitesinden yaptığı açıklamaya ile uygulama mağazasını kapatma kararını aldı. Kesin kapanma tarihin ise 2019'da planlandığını açıklandı. Apple'a karşı 2009'da BlackBerry App World olarak kullanıma açılan mağazaranın ömrü böylelikle 10 yılda tamamlanmış olacak.

Sizce BlackBerry doğru kararı vermekte geç kalmadı mı?