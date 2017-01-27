Küllerinden yeniden doğmak için büyük emek sarf eden BlackBerry'nin Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 425 işlemcili akıllı telefonu ne zaman piyasaya sürüleceği merak konusu olmaya başladı..

Sizlerde BlackBerry'nin yeni telefonunu merakla bekliyorsanız, Şubat ayındaki Barselona'da yapılacak Mobil Dünya Kongresini beklemeniz gerekecek. BlackBerry'nin açıklamasına göre Qualcomm Snapdragon 245 CPU'ya sahip yeni model telefonunu etkinlik kapsamında tanıtacak. Ancak önümüzdeki haftalarda açıklanacak tek tek BlackBerry markalı akıllı telefon olmayabilir.

PT BB tarafından kurulabilecek başka bir BlackBerry akıllı telefonla ilgili haberlere Merah Putih geçtiğimiz hafta ortaya çıktı. Cihaz, BBC100-1 adlı koda göre ilerliyor ve muhtemelen Endonezya, Hindistan ve Filipinler gibi gelişmekte olan ülkelere yönelik olacak. Söz konusu akıllı telefonun, 4 GB RAM ve 32 GB dahili belleğe sahip olacağı ve gücünü 1.4GHz Qualcomm Snapdragon 425 işlemcisinden alacağı varsayılıyor. HD (720p) çözünürlüğü destekleyen bir 5.5 inçlik ekran da dahil edilecek.

Arka tarafta, BBC100-1'de 13 megapiksel çözünürlüklü bir kamera bulunurken ön tarafında 8 megapiksellik bir selfie kamera bulunacak. Akıllı telefonun 3.000 mAh batarya ile güçlendirileceğini ve çift SIM desteği olacağı söyleniyor.